राष्ट्रीय गणित दिवस : हर पद्धति बच्चों को गणित की कठिन समझ को सरल बनाने का दिखा रही मार्ग

स्कूलों में बच्चों की गणित यात्रा बेहद रोचक और प्रेरणादायी है। गांव से लेकर शहर तक बच्चे अलग-अलग पद्धतियों से गणित सीख रहे हैं। ग्रामीण स्कूलों में सीमित संसाधनों के बीच दीवारों पर लिखकर गणित सिखाने की परंपरा आज भी जीवित है। वहीं शहरी स्कूलों में आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को तेज और सटीक गणना की कला सिखाई जा रही है। गणित की यही विविधता बच्चों को न केवल संख्याओं से जोड़ रही है बल्कि उनके दिमागी विकास और तार्किक सोच को भी मजबूत बना रही है। वैदिक गणित से लेकर अबेकस तक, हर पद्धति बच्चों को गणित की कठिन समझ को सरल बनाने का मार्ग दिखा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर गणितीय प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना रहे हैं