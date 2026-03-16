पारा @38.5 डिग्री : निगम कर्मचारियों की सेहत खराब, चिकित्सक बोले, नियंत्रण करें रक्तचाप

निगम परिसर में कार्यपालन यंत्री राधेश्याम उपाध्याय ने वीपी की माप कराई। रक्तचाप 132 / 76 रिकार्ड किया गया है। जबकि आदर्श रक्तचाप की स्थिति 120 / 80 होती है। विधि अधिकारी राकेश कुमार ललित का रक्तचाप 133 / 78 रिकार्ड हुआ है। इसी तरह दस से अधिक कर्मचारियों का रक्तचाप सामान्य की तुलना में अधिक रिकार्ड हुआ है। चिकित्सकों ने अधिकारियों से कहा कि अभी खतरा नहीं है लेकिन नियंत्रण करें। यही स्थित रही तो सेहत के लिए ठीक नहीं है।