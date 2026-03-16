सहकारिता घोटाला… जीवनभर की गाढ़ी कमाई सहकारी समिति में जमा कराकर पछता रहे ग्रामीण उपभोक्ता

अच्छे ब्याज के सपने दिखाकर जमा कराई रकम

किल्लौद ब्लॉक अंतर्गत आने वाले पिपलानी में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा ग्रामीणों को अच्छे ब्याज के सपने दिखाकर रकम जमा कराई गई थी, लेकिन समिति प्रबंधक इसे गबन कर गए। मामला करीब 25 से 30 करोड़ की राशि का है। छह माह पूर्व जब खाता धारकों के खातों में बैलेंस शून्य हो गया, तब इसका खुलासा हुआ। मामले में लगातार शिकायतों के बाद जांच भी बैठाई गई। जिला पंजीयक सहकारिता संजय आर्य को मामले की जांच सौंपी गई है। लगभग पांच माह से अधिक का समय होने को आया है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। इधर खाताधारक अपनी रकम के लिए कलेक्ट्रेट के लगातार चक्कर लगा रहे है।