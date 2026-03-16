16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

सहकारिता घोटाला… जीवनभर की गाढ़ी कमाई सहकारी समिति में जमा कराकर पछता रहे ग्रामीण उपभोक्ता

-कलेक्टर के आदेश पर भी अब तक जांच अधूरी, नहीं हो रही एफआइआर -पिपलानी सहकारिता संस्था में ग्रामीणों का करोड़ों रुपया अटका -अधिकतर किसान डूब क्षेत्र के, मुआवजे की राशि जमा कराने के बाद भटक रहे

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Mar 16, 2026

Cooperative Scam

खंडवा. किसान द्वारा पत्नी के नाम कराई एफडी।

जीवनभर की कमाई सहकारी समिति में जमा कराने के बाद अब ग्रामीण उपभोक्ता पछता रहे हैं। अपने और परिवार के भविष्य को संवारने किसी ने अपने पसीने की गाढ़ी कमाई तो किसी ने मुआवजे की लाखों रकम जमा कराई, लेकिन अब उसी रकम के लिए भटकना पड़ रहा है। मामला प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिपलानी से जुड़ा है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता भी इस मामले में जांच कर एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन सहकारिता विभाग अधिकारी दोषियों को अभयदान देने में लगे है।

अच्छे ब्याज के सपने दिखाकर जमा कराई रकम
किल्लौद ब्लॉक अंतर्गत आने वाले पिपलानी में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा ग्रामीणों को अच्छे ब्याज के सपने दिखाकर रकम जमा कराई गई थी, लेकिन समिति प्रबंधक इसे गबन कर गए। मामला करीब 25 से 30 करोड़ की राशि का है। छह माह पूर्व जब खाता धारकों के खातों में बैलेंस शून्य हो गया, तब इसका खुलासा हुआ। मामले में लगातार शिकायतों के बाद जांच भी बैठाई गई। जिला पंजीयक सहकारिता संजय आर्य को मामले की जांच सौंपी गई है। लगभग पांच माह से अधिक का समय होने को आया है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। इधर खाताधारक अपनी रकम के लिए कलेक्ट्रेट के लगातार चक्कर लगा रहे है।

मुआवजे के 16 लाख फंसे, भटक रहा किसान
ग्राम भंवरली के किसान रामबक्श गिन्नारे इंदिरा सागर के डूब प्रभावित है। उन्हें वर्ष 2002 और 2004 में डूब का मुआवजा मिला था। रामबक्श ने अपनी पत्नी जागृति के नाम तीन अलग-अलग एफडी वर्ष 2024 में कराई थी। जिसमें सात लाख, 6.75 लाख और दो लाख कुल 16लाख रुपए जमा कराए थे। एक वर्ष में 7.25 प्रतिशत ब्याज के साथ करीब 17 लाख रुपए मिलना थे, लेकिन आज तक किसान बैंक के चक्कर लगा रहा है। समिति ने 10 लाख का चेक दिया, वह भी बाउंस होकर वापस आ गया।

30 साल पुरानी संस्था, लंबे समय से चल रहा खेल
प्राथमिक सहकारी संस्था पिपलानी करीब 30 साल पुरानी बताई जा रही है। इस क्षेत्र में अधिकतर डूब प्रभावित बसे हुए है, जिन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई समिति में जमा करा रखी है। लंबे समय से घोटाले का खेल चल रहा है। समिति प्रबंधक श्रीराम राजपूत को जांच के दौरान हरसूद अटैच किया हुआ है। वहीं, इस मामले में जांच के दौरान 15 करोड़ से ज्यादा का गबन होना सामने भी आ चुका है। इसके बावजूद भी दोषी पर एफआइआर नहीं होना समझ से परे है।

कलेक्टर जता चुके नाराजगी
सहकारी समिति घोटाले को लेकर कलेक्टर ऋषव गुप्ता पिछले सप्ताह टीएल मिटिंग में अपनी नाराजगी भी जता चुके है। उन्होंने शीघ्र जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश भी बैठक में सहकारिता विभाग अधिकारियों को दिए है। इसके बाद भी सहकारिता विभाग मामले को दबाकर बैठा हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 11:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / सहकारिता घोटाला… जीवनभर की गाढ़ी कमाई सहकारी समिति में जमा कराकर पछता रहे ग्रामीण उपभोक्ता

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG : घरेलू सिलेंडर की डिलेवरी करने 24 घंटे की सूचना, 72 घंटे में नहीं हो रही डिलेवरी, कंपनियों ने जारी किया टोल फ्री नंबर…

LPG
खंडवा

नेशनल लोक अदालत : निगम काउंटर पर टैक्स जमा करने पहुंची महिला से 5 हजार रुपए लेकर कथित कर्मचारी गायब

National Lok Adalat
खंडवा

डायल 112 में बॉडी कैमरे बंद होने की समस्या, वाहन में चार्जर नहीं होने से बढ़ी परेशानी

खंडवा

स्वीमिंगपूल : नगर सरकार के प्रदेश स्तरीय स्वीमिंगपूल में विवाद, लगाया ताला

swimming pool
खंडवा

कमर्शियल गैस : होटल-चौपाटी पर संकट, 50 दुकानें बंद, वैकल्पिक चूल्हे में पोहा-जलेबी 25-30 % महंगा

commercial gas cylinder
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.