LPG : घरेलू सिलेंडर की डिलेवरी करने 24 घंटे की सूचना, 72 घंटे में नहीं हो रही डिलेवरी, कंपनियों ने जारी किया टोल फ्री नंबर…

कमर्शियल गैस किल्लत के बीच तीन दिन से हर रोज दो से तीन हजार घरेलू सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। किशोर नगर क्षेत्र निवासी सुमन बाई का कहना है कि चार दिन से ऑनलाइन बुकिंग के लिए परेशान थी। 12 मार्च को गैस बुकिंग कराई। डिलेवरी करने 24 घंटे की सूचना दी गई है। तीन दिन बीत गए। अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है। इसी तरह सिविल लाइंस क्षेत्र के सर्वोदय कॉलोनी निवासी कुसुम लता बाई ने बताया कि तीन दिन से ऑनलाइन बुकिंग के लिए परेशान हूं।