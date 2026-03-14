कमर्शियल गैस : होटल-चौपाटी पर संकट, 50 दुकानें बंद, वैकल्पिक चूल्हे में पोहा-जलेबी 25-30 % महंगा

सिनेमा चौक स्थित चौपाटी में ज्यादातर नाश्ते की दुकानें हैं। सभी कमर्शियल गैस से संचालित हो रहीं थीं। दो दिन के भीतर करीब 13 दुकानें बंद हो गईं हैं। ठेके पर नाश्ता बनाने वाले अधिकतर दुकानदारों ने बताया कि गैस के अभाव में बंद हो गई हैं। जिनकी चालू हैं अगर विकल्प नहीं मिला तो वह भी दो से तीन दिन में बंद हो जाएंगी। अन्नू सैनी ने बताया कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जो दुकानें खुली हैं वह भी दो से तीन दिन में बंद हो जाएंगी। यहां परिसर में पचास से दुकानें हैं। त्योहार के कारण सिगड़ी और भट्टी का निर्माण का करने वाले लोहार नहीं मिल रहे हैं।