स्वीमिंगपूल : नगर सरकार के प्रदेश स्तरीय स्वीमिंगपूल में विवाद, लगाया ताला

निगम ने स्वीमिंगपूल संचालित करने देवा इंस्टीट्यूट गुडग़ांव को 10 साल का सशर्त ठेका दिया है। फर्म के प्रोपराइटर देवेंद्र लामा है। संचालन इंदौर निवासी महेंद्र बिल्लौरे कर रहे थे। दोनों के बीच खींचतान को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा। निगम और पुलिस की संयुक्त टीम शनिवार दोपहर बाद स्वीमिंगपूल भवन पहुंची। महेंद्र ने विरोध किया। पुलिस और अधिकारियों की सख्ती और कोर्ट का हवाला दिए जाने पर महेंद्र को बाहर किया। भवन के मुख्य गेट पर निगम ने ताला लगाने की कार्रवाई की है।