नेशनल लोक अदालत : निगम काउंटर पर टैक्स जमा करने पहुंची महिला से 5 हजार रुपए लेकर कथित कर्मचारी गायब

निगम कार्यालय आयोजित शिविर के दौरान शनिवार दोपहर 12 बजे पोर्टल का सर्वर स्लो हो गया। काउंटर पर टैक्स जमा करने वालों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान निगम काउंटर पर टैक्स जमा करने पहुंची महिला का नीरज यादव नाम का कथित कर्मचारी 5 हजार रुपए लेकर गायब हो गया। मामले में भैरव तालाब वार्ड निवासी शमीम बाई शेख के परिजनों ने उपायुक्त एसआर सिटोले से शिकायत की। उपायुक्त ने फौरन निगम के अन्य कर्मचारी के साथ कर्मचारी को पहचानने के लिए काउंटर पर भेजा। लेकिन मौके पर कर्मचारी नहीं मिला। इसको लेकर शाम तक माथापच्ची चलती रही।