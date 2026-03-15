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नेशनल लोक अदालत : निगम काउंटर पर टैक्स जमा करने पहुंची महिला से 5 हजार रुपए लेकर कथित कर्मचारी गायब

नेशनल लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया गया। सर्वर खराब होने पर निगम काउंटर पर टैक्स जमा करने टैक्स जमा करने वालों की लंबी कतार लगी। इस बीच काउंटर पर बैठा कथित कर्मचारी महिला से पांच हजार रुपए लेकर चंपत हो गया।

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खंडवा

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Rajesh Patel

Mar 15, 2026

National Lok Adalat

नेशनल लोक अदालत : नगर निगम शिविर में उपायुक्त से कथित कर्मचारी से ठगी के बाद शिकायत करते परिजन

नेशनल लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया गया। सर्वर खराब होने पर निगम काउंटर पर टैक्स जमा करने टैक्स जमा करने वालों की लंबी कतार लगी। इस बीच काउंटर पर बैठा कथित कर्मचारी महिला से पांच हजार रुपए लेकर चंपत हो गया। मामले की शिकायत निगम उपायुक्त एसआर सिटोले की गई है।

शिकायत पर नगर निगम उपायुक्त ने बैठाई जांच

निगम कार्यालय आयोजित शिविर के दौरान शनिवार दोपहर 12 बजे पोर्टल का सर्वर स्लो हो गया। काउंटर पर टैक्स जमा करने वालों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान निगम काउंटर पर टैक्स जमा करने पहुंची महिला का नीरज यादव नाम का कथित कर्मचारी 5 हजार रुपए लेकर गायब हो गया। मामले में भैरव तालाब वार्ड निवासी शमीम बाई शेख के परिजनों ने उपायुक्त एसआर सिटोले से शिकायत की। उपायुक्त ने फौरन निगम के अन्य कर्मचारी के साथ कर्मचारी को पहचानने के लिए काउंटर पर भेजा। लेकिन मौके पर कर्मचारी नहीं मिला। इसको लेकर शाम तक माथापच्ची चलती रही।

कर्मचारी ने उपभोक्ता को गलत नाम व नंबर दिए

शिकायत पर निगम कर्मचारियों के फौरी तौर पर जांच शुरु की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि शमीम बाई जिस कर्मचारी का नाम बता रहीं हैं इस नाम काेई कर्मचारी काउंटर पर नहीं बैठता है। और न ही इस नाम को कोई कर्मचारी निगम कार्यालय में है। मिलता जुलता दूसरे कर्मचारी का नाम है। लेकिन वह काउंटर पर नहीं बैठता है। कथित कर्मचारी ने शमीम बाई को डायरी पर गलत मोबाइल नंबर व नाम लिखा दिया है। काउंटर पर पांच हजार रुपए लेकर गायब होने की सूचना से अधिकारी भी हैरान हैं। उपायुक्त ने मामले की जांच बैठाई है।

निगम में जमा हुए 2.15 करोड़ रुपए-1513

शिविर में 2.15 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ। बाजार प्रभारी प्रकाश राजपूत ने बताया कि देर शाम तक टैक्स जमा होने की प्रक्रिया चलती रही। दोपहर 12.30 बजे आधे घंटे के लिए सर्वर स्लो हुआ था। जिससे मशीनों का नेटवर्क गोल-गोल घूम रहा था। सर्वर ठीक होने पर जमा होने की प्रक्रिया शुरू की गई।

अधिभार में छूट के लिए परेशान बुजुर्ग महिला

शिविर में बुजुर्ग महिला बकाया संपत्तिकर में 50 हजार रुपए जमा कर अधिभार में छूट पानी परेशान रही। छूट के बाद 31 हजार रुपए जमा करना था। पांच हजार रुपए कम होने से छूट का लाभ नहीं मिला। उपायुक्त ने कहा कि पांच हजार रुपए कहीं से लेकर जमा करें। जिससे छूट का लाभ शत प्रतिशत मिल सके।

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Published on:

15 Mar 2026 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / नेशनल लोक अदालत : निगम काउंटर पर टैक्स जमा करने पहुंची महिला से 5 हजार रुपए लेकर कथित कर्मचारी गायब

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