डकैती कर स्पेशल 26 की तर्ज पर की दूसरी वारदात, जंगल में छोड़ी कार से तीन गिरफ्तार

वही दूसरे दिन धार जिले के बाग में 13 मार्च को गिरोह के सदस्य इनकम टैक्स अफसर बनकर बाग में ठेकेदार राजकुमार मालवी के घर पहुंचे। उन्होंने रेड का हवाला देकर घर में प्रवेश किया और मालवी व घर में मौजूद दो महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाश करीब एक करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवर और करीब सवा लाख रुपए नकद लेकर काले रंग की एसयूवी से फरार हो गए। वारदात के बाद मालवी ने खिड़की से पड़ोसियों को आवाज लगाकर घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की थी।