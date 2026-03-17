कृषि कल्याण वर्ष 2026 : एक हजार हेक्टेयर मिलेट, 400 में तिल की हाेगी खेती, बीज देगी सरकार

डीडीए कृषि नितेश यादव ने किसानों से कहा कि प्रति हेक्टेयर पांच किलो बीज की बोवनी करने पर उत्पादन 10 से 12 क्विंटल होगा। बाजार में इसका मूल्य भी 12 से 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। पंधाना और खंडवा में 500-500 हेक्टेयर में परंपरागत खेती के साथ मिलेट की खेती होगी। यह जानकारी को नवीन मंडी में आयोजित दो दिवसीय मेले के शुभारंभ के अवसर पर किसानों को बताई गई।