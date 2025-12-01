स्वच्छता : डोर-टू-डोर कचरा वाहनों में मिक्स कचरा डालने वाले 750 लोगों पर जुर्माना

शहर में सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने वालों पर सती हो तो बात बने। निगम की कसावट के बाद भी कॉलोनियों में खुले में लोग अभी भी कचरा फेंक रहे हैं। अध्यक्ष नगर निगम के वार्ड लोक मान्य तिलक में स्थित रमा कालोनी में कई जगहों पर खाली प्लाट में दुकानदार व मोहल्ले के रहवासी कचरा फेंक रहे हैं। बुधवारा बाजार, बाबे बाजार, बड़ाबम, रामेश्वर, आनंद नगर, गुल मोहर कॉलोनी समेत अन्य जगहों पर खुले में कचरा फेंका जा रहा है।