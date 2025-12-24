जनजातीय कार्य विभाग : गरीब बस्तियों में विकास पर 10 करोड़ खर्च, पांच साल का हिसाब नहीं दे रहीं पंचायतें

जनजातीय कार्य विभाग ने बस्ती विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति और जन जाति बहुल ग्रामों में वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 तक क्षेत्रीय विधायकों के प्रस्ताव पर दस करोड़ से अधिक राशि जारी की गई है। शासन ने बस्तियों में विकास कार्यों पर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है। पत्र जारी किए जाने के बाद भी अभी तक खंडवा, हरसूद, खालवा, पंधाना, पुनासा, बलडी, छैगांव माखन पंचायतों ने हिसाब नहीं दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कई कार्य अभी भी अधूरे हैं। कई ऐसे कार्य जो अभी शुरू नहीं हो सके हैं।