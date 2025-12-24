जनजातीय कार्य विभाग : गरीब बस्तियों में विकास पर 10 करोड़ खर्च, पांच साल का हिसाब नहीं दे रहीं पंचायतें

panchayats
जनजातीय मंत्री विजय शाह की नाक के नीचे पंचायतों में दस करोड़ रुपए विकास पर खर्च कर दिया गया। पांच साल का पंचायतें हिसाब नहीं दे रही हैं । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में ग्राम पंचायतें विकास खर्च किए गए दस करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे रही हैं।
विधायकों के प्रस्ताव पर पांच साल में गरीब बस्तियों में बस्ती विकास निधि जारी की गई है। इसका अनुमोदन जिले के प्रभारी मंत्री ने किया है। एक दिन पहले टीएल बैठक में मामला उठने के बाद जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए। ट्राइबल एसी ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्य पालन अधिकारियों को रिमांइडर भेजा है।
जनजातीय कार्य विभाग ने बस्ती विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति और जन जाति बहुल ग्रामों में वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 तक क्षेत्रीय विधायकों के प्रस्ताव पर दस करोड़ से अधिक राशि जारी की गई है। शासन ने बस्तियों में विकास कार्यों पर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है। पत्र जारी किए जाने के बाद भी अभी तक खंडवा, हरसूद, खालवा, पंधाना, पुनासा, बलडी, छैगांव माखन पंचायतों ने हिसाब नहीं दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कई कार्य अभी भी अधूरे हैं। कई ऐसे कार्य जो अभी शुरू नहीं हो सके हैं।
-जनपद कार्यालय खंडवा में एसी ट्राइबल की ओर रिमाइंडर किया है। पत्र के अनुसार खंडवा के मछोंडी रैयत में वर्ष 2018-19 में 4.99 लाख रुपए सीसी मार्ग के लिए स्वीकृत किए गए थे। तत्कालीन समय रिपोर्ट में कार्य प्रगति पर है के रूप में दर्ज किया गया है। विभाग के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर अभी तक रिपोर्ट नहीं पहुंची है।
पत्र के अनुसार खंडवा के माथनी ग्राम में मांगलिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2019-20 में राशि जारी की गई थी। 25 मई 2022 तक कार्य शुरू नहीं हुआ था। इसके बाद से आज तक विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं की गई है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि निर्माण कार्य हुआ है या नहीं।
जनपद पंचायत खंडवा के कोटवाड़ानहाल्दा गांव के अनुसूचित जाति बस्ती में सीसी मार्ग निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 में पांच लाख रुपए राशि जारी की गई। मार्च 20223 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। मार्ग जसवंत के घर से किशोर के घर की ओर निर्माण किया जाना था। रिपोर्ट में कार्य पूर्ण का दावा किया है। विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है।
2019-20 88.37 221.76
2020-21 27.25 20.00
2021-22 20.00 115.00
2022-23 13.00 143.69
2023-24 33.14 143.49
2024-25 33.13 143.88
---------------------------------------------
214.89 787.82
--------------------------------------------
नोट : आंकड़़े लाख में, गत दिनों बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से लिए गए हैं।
संतोष शुक्ला, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग
बस्ती विकास योजना में विकास कार्यों के लिए शासन की गाइड लाइन पर राशि जारी की गई है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए जनपदों को रिमाइंडर किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता सकेंगे।
