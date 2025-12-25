MIC: पदमकुंड में 7, बांग्लादेश में 8 मोहल्लों, 11 वार्डों में बदले जाएंगे जातियों को अपमानित करने वाले 29 नाम

ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को विस्थापन के लिए स्वीकृत समय सीमा निर्धारण तथा कलेक्टर के निर्देश के तहत निगम सीमा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय न संचालन किए जाने पर चर्चा की गई। इसमें शहर में सबसे अधिक जाम वाले क्षेत्र को चिन्हित किया है। कल्नगंज, जलेबी चौक में खंडवा ट्रांसपोर्ट, जीडीसी के सामने, हनुमान दल मिल, अशोक टॉकीज समेत अन्य को चिन्हित किया गया है। इस दौरान एमआईसी सदस्य सोमनाथ काले, राजेश यादव समेत अन्य सदस्य शामिल रहे। इस अवसर पर निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत मौजूद रहीं।