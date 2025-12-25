MIC: पदमकुंड में 7, बांग्लादेश में 8 मोहल्लों, 11 वार्डों में बदले जाएंगे जातियों को अपमानित करने वाले 29 नाम

नगर निगम कार्यालय में एमआईसी की बैठक
मेयर इन काउंसिल की बैठक में छह एजेंडे पर चर्चा की गई। इसमें अटल बिजारी के वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को नवीन तहसील भवन, लालचौकी रेलवे क्रॉसिंग का नाम अटल के नाम से रखने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह शहर में 29 ऐसे गली व मार्ग व मोहल्लों के नाम है जो दलितों के महापुरुषों के नाम गलियों व मार्गों को रखने का निर्णय है।
नगर निगम में शहर में अब उन मार्ग व क्षेत्रों के नाम बदलेगा जो सामाजिक व जातिगत रूप से अपमानित करते हैं। निगम ने ऐसे 29 नामों को चिन्हित किया है। इन क्षेत्रों गलियों व मार्गों के नाम बदलकर उनके महापुरुषों का नाम रखा जाएगा। इसमें पदमकुंड वार्ड में सात और बांग्लादेश में आठ गलियों के साथ 11 वार्डों में 29 नाम बदल कर दलितों के महापुरुषों के नाम किए जाने की स्वीकृति है।
महापौर ने एमआईसी सदस्यों ने शहर के विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन ( 25 दिसंबर ) पर लाल चौकी रेलवे क्रॉसिंग और हरसूद रोड पर स्थित नवीन तहसील कार्यालय भवन का नाम अटल का नामकरण किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है।
ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को विस्थापन के लिए स्वीकृत समय सीमा निर्धारण तथा कलेक्टर के निर्देश के तहत निगम सीमा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय न संचालन किए जाने पर चर्चा की गई। इसमें शहर में सबसे अधिक जाम वाले क्षेत्र को चिन्हित किया है। कल्नगंज, जलेबी चौक में खंडवा ट्रांसपोर्ट, जीडीसी के सामने, हनुमान दल मिल, अशोक टॉकीज समेत अन्य को चिन्हित किया गया है। इस दौरान एमआईसी सदस्य सोमनाथ काले, राजेश यादव समेत अन्य सदस्य शामिल रहे। इस अवसर पर निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत मौजूद रहीं।
स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के अंतर्गत श्वान बधियाकरण का संचालन चेरिटेबल वेलफेयर सोसायटी फॉर ह्मनकांईड एंड भोपाल द्वारा किया जा रहा है। एसआईसी ने संचालन की समय सीमा को दो साल तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है।
एमआईसी ने शासकीय सेवक चंपा नेमी नियमित सफाई कर्मचारी के आश्रित पुत्र करण पिता नेमी चंद्र गौहर को शासन के नियमानुसार सफाई संरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्त दिए जाने की स्वीकृति पर चर्चा की गई।
निगम में वेतन भोगी अस्थाई श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरों पर चर्चा की गई। एमआईसी सदस्यों ने कलेक्टर खंडवा के आदेश के आधार पर एक अक्टूबर 2025 से 31 मार्ग 2026 तक के लिए निर्धारित की गई है।
गणेशगंज वार्ड-01 बलाई आवार
रणजीत वार्ड-02 कुर्मी मोहल्ला
संतरैदास वार्ड-10 हरिजन मार्ग
महाराणा प्रताप वार्ड-12 बसोड़ गली नंबर-1
छत्रपति शिवाजी वार्ड-14 बांग्लादेश गली-1
छत्रपति शिवाजी वार्ड-14 बांग्लादेश गली-2
छत्रपति शिवाजी वार्ड-14 बांग्लादेश गली-3
छत्रपति शिवाजी वार्ड-14 बांग्लादेश गली-4
छत्रपति शिवाजी वार्ड-14 बांग्लादेश गली-5
छत्रपति शिवाजी वार्ड-14 बांग्लादेश गली-6
छत्रपति शिवाजी वार्ड-14 बांग्लादेश गली-7
छत्रपति शिवाजी वार्ड-14 बांग्लादेश गली-8
हॉटकेश्वर वार्ड-22 नाई आवार मार्ग
प्रेमचंद जैन वार्ड-26 आवार गली
दादाजी धुनीवाले वार्ड-27 कहार गली
संजय नगर वार्ड-28 बंजारा बस्ती गली-2
संजय नगर वार्ड-28 धोबी गली
पदमुकुंड वार्ड-29 बलाहीअवार गली-1
पदमुकुंड वार्ड-29 बलाहीअवार गली-2
पदमुकुंड वार्ड-29 बलाहीअवार गली-3
पदमुकुंड वार्ड-29 बलाहीअवार गली-4
पदमुकुंड वार्ड-29 फकीर अवार गली-1
पदमुकुंड वार्ड-29 फकीर अवार गली-2
पदमुकुंड वार्ड-29 फकीर अवार गली-3
भैरोतालाब वार्ड-30 बंजारा बस्ती
वीर रानी दुर्गावती वार्ड-34 हरिजन गली-1
वीर रानी दुर्गावती वार्ड-34 हरिजन गली-2
वीर रानी दुर्गावती वार्ड-34 बंजारा बस्ती
