साक्षात्कार : नए साल में विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का नया उपन्यास लेकर आ रहे डॉ विकास शर्मा

जवाब : मैं अखिल भारतीय अंग्रेजी शिक्षक संघ का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते कह रहा हूं कि नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन इतनी उलझ गई है कि हमारे शिक्षक प्राध्यापक बनने की बजाए क्लर्क बनकर रहे गए हैं। हमें लगता है शिक्षा नीति की प्रक्रिया को अपनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि शिक्षकों के पास बाबूगीरी का काम ज्यादा हो गया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षकों पर इतना बोझ आ गया है कि कई तो बीआरएस लेने की सोच रहे हैं। इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है।