उधार के मिर्च, मसाला से पक रहा 65 हजार बच्चों का भोजन, एक करोड़ कर्ज में डूबी साझा-चूल्हा योजना

जिले में साझा-चूल्हा के तहत 983 केंद्रों पर समूह की महिलाएं बच्चों को भोजन खिला रही हैं। भोजन पकाने के लिए केंद्रों के बच्चों की संख्या के आधार पर न्यूनतम 3 हजार और अधिकतम 15 हजार रुपए तक भुगतान होता है। पुनासा में दो केंद्र संचालित हैं। पांच-पांच हजार रुपए की दर से सामग्री क्रय करने की राशि जारी होती है। जुलाई से अब तक दोनों केंद्र पर 50 हजार का भुगतान लंबित है। दुकानदारों ने उधार में सामग्री देना बंद कर दिया है। जैसे-तैसे उधार के मिर्च, मसाला और तेल से खर्च चल रहा है। इसी तरह अन्य केंद्रों का भुगतान लंबित है।