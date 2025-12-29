पीएम स्वनिधि योजना : खंडवा निगम प्रदेश में पहले नंबर पर

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 माह की अवधि ( 01 अक्टूबर 2025 से मार्च 2026) के लिए नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत कुल 2886 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इस लक्ष्य में 15,000 के 1338 प्रकरण, 25,000 के 937 प्रकरण और 50,000 के 611 प्रकरण शामिल हैं। इस उपलब्धि पर महापौर अमृता यादव व निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत ने कर्मचारियों का उत्साह वर्धन किया है।