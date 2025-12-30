दो करोड़ के इनाम के लिए कलेक्टर और सीईओ ने खेला बड़ा खेल! अब प्रशासन ने दी सफाई, बताई सच्चाई

इस पुरस्कार की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस का विरोध नजर आया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पुरस्कार लेते हुए फोटो शेयर किए और पोस्ट में भाजपा पर AI का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यही नहीं उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि कैसे खंडवा में भाजपा सरकार के अधिकारियों ने जल संरक्षण के नाम पर दो फीट के गड्ढों को AI से कुआं बना दिया, क्षेत्र में तरह-तरह के विकास कार्यों की तस्वीरें बना दी और पोर्टल पर अपलोड कर दीं।