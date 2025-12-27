5 जनवरी तक के लिए बंद हुआ एमपी का यह हाईवे, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

5 जनवरी तक के लिए खंडवा इंदौर हाईवे को भारी वाहन के लिए बंद किया
Indore Highway - मध्यप्रदेश का एक प्रमुख हाईवे भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदेश के खंडवा-इंदौर हाईवे को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ऐसे वाहनों के यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने भारी वाहनों के संचालन पर 5 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में खंडवा-इंदौर मार्ग पर वाहनों की जबर्दस्त गहमागहमी रहेगी।
क्रिसमस और शीतकालीन छुट्टियों की वजह से ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हाल ये है कि यहां रोज जाम लग रहा है। शुक्रवार को तो रात में भेरूघाट पर कई घंटे वाहन थमे रहे। यहां फोरलेन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है जिससे भारी वाहन और कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहनों से जाम की स्थिति बन रही है।
आम लोगों और ओंकारेश्वर जा रहे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इस वजह से 5 जनवरी तक के लिए खंडवा इंदौर हाईवे को भारी वाहन के लिए बंद किया गया है। इस दौरान इन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है।
कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि इंदौर की ओर से आनेवाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खंडवा के देशगांव से होकर गंतव्य के लिए रवाना होंगे। इसी तरह बुरहानपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन खंडवा के देशगांव से खरगोन, धामनोद होते हुए एबी रोड़ तक पहुंच सकेंगे।
