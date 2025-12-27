5 जनवरी तक के लिए बंद हुआ एमपी का यह हाईवे, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

Indore Highway - मध्यप्रदेश का एक प्रमुख हाईवे भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदेश के खंडवा-इंदौर हाईवे को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ऐसे वाहनों के यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने भारी वाहनों के संचालन पर 5 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में खंडवा-इंदौर मार्ग पर वाहनों की जबर्दस्त गहमागहमी रहेगी।