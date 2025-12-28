स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 : थीम ‘ बढ़ाएं हाथ , करें सफाई साथ ‘ गलत जानकारी दी तो निगेटिव मार्किंग

कार्यों में 50 % तक कमी मिलने पर 30 अंक काटे जा सकते हैं। साथ ही सिटीजन फीडबैक, कचरा प्रबंधन और ऑन-फील्ड मूल्यांकन के सख्त नियम बनाए गए हैं। खंडवा 50 हजार से तीन लाख आबादी यानी मीडियम शहरों की श्रेणी में है। नंबर वन के लिए 12,500 अंक जुटाना होगा। इस बार थीम में सफाई ही नहीं, बल्कि जनता की सोच, व्यवहार और जिम्मेदारी की परीक्षा हाेगी। अच्छी रैंकिंग के लिए सड़क, कॉलोनियों तक सीमित नहीं रहना होगा। भीड़ वाली जगह पर नजर रखनी होगी।