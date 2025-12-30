मध्य प्रदेश : 12.22 लाख बैगा, भारिया और सहरिया देगी 1500 रुपए राशि, कुनबे की तलाश में जुटी सरकार

जनजातीय कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार निमाड़ में 194 सदस्य रहते हैं। इसमें बैगा के 15, भारिया 161 और 18 सदस्य सहरिया के शामिल है। सबसे अधिक बड़वानी जिले में 101 भारिया सदस्य है। खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर में बैगा के पांच-पांच सदस्य हैं। खरगौन में बैगा और सहरिया के एक भी सदस्य नहीं हैं। भारिया के चारों जिले में सदस्य है। सबसे अधिक बड़वानी में है। खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर में सहरिया के 18 सदस्य हैं। शासन के पत्र पर जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने खोज, बीन शुरू किया है।