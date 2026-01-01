वर्ष 2025 : प्रेरक ये चार कहानियां…झोपड़ी से निकलकर विदेश में पढ़ाई, खेतों से उद्यमिता, दीवारों से शिक्षा का नवाचार

वर्ष 2025 में चार युवाओं ने अद्भुत कहानियां रचीं। जो यादगार रहेंगी। आदिवासी किसान के बेटे आशाराम पालवी ने झोपड़ी से निकलकर विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा किया, शिक्षक नीतू ठाकुर ने स्कूल की दीवारों को अनुशासन और शिक्षा का माध्यम बनाया। नगर निगम के लाइब्रेरियन सपन जैन ने दोहरी सफलता से प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और युवा किसान राहुल तोमर ने अदरक की खेती से आधुनिक उद्यमिता की राह खोली। ये कहानियां बताती हैं कि शिक्षा, नवाचार और दृढ़ संकल्प से हर सपना साकार हो सकता है। यही नहीं ये युवा वर्ष 2026 में भी कई नवाचार का ब्लू प्रिंट तैयार किया है।