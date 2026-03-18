पप्पू सरपंच, अमन सोनी व नरसिंह ने की रेकी.. डॉक्टर शहजाद व तन्मय रची साजिश

क्षेत्र में यह अफवाह फैली थी की ललित सोलंकी घर में गड्ढा दिन निकला हैं। जिसमें सोने के चिक्के, गहने हैं। इस अफवाह को सही मानकर आरोपियों ने करीब आठ माह पहले डकैती का प्रयास किया था। सोलंकी ने हवाई फायर कर दिया था, जिसके बाद आरोपी भाग गए थे। 12 मार्च सुबह 6.30 बजे आरोपियों सोलंकी के घर डकैती की, गनिमत रही की उस दिन सोलंकी परिवार के साथ सतवास गए थे। घर पर तीन मजदूर मिले, जिन्हें बंधक बनाकर 1.60 लाख रुपए और एक बंदूक लूटकर बदमाश ले गए थे।