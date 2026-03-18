कृषि कॉलेज : कूलर-पंखा बंद, बेहाल छात्र भड़के, गेट पर जड़ा ताला, डेढ़ घंटे तक कॉलेज में कैद रहा स्टाफ

कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान कॉलेज के छात्रों ने कहा कि स्टाफ के लिए सभी सुविधाएं हैं। लेकिन गर्मी में छात्रों को समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई नहीं होती है। मशीनें बंद पड़ी हैं। अध्ययन में असुविधाएं हो रही हैं। इस दौरान छात्र डीन को बुलाने पर अड़े रहे। डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन किया। डीन से मोबाइल पर बात कराने के बाद पुलिस ने समझाइश देकर शांत कराया। छात्रों ने कहा कि समस्या दूर नहीं हुई तो जल्द फिर से प्रदर्शन किया जाएगा।