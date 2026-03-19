MP अजब-गजब : ABVP का अनोखा प्रदर्शन…छात्र नेताओं ने कलेक्टर के सामने खड़ी की भैंस, सौंपा ज्ञापन 

सिविल लाइंस एरिया में पूनमचंद्र गुप्ता कॉलेज में मनमानी फीस वृद्धि की गई। प्रशासन की उदासीनता और कॉलेज की अव्यवस्था के खिलाफ छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। नगर मंत्री दीपांशु पटेल, हर्ष वर्मा, अजय बंजारे समेत अन्य छात्र कलेक्ट्रेट में भैंस लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। छात्रों के अनोखे प्रदर्शन को देखने कर्मचारी बाहर आ गए। इस बीच कलेक्टर ऋषव गुप्ता भी कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर के सामने ही पोर्च के नीचे भैंस के पीठ पर प्रशासन का प्रतीकात्मक पोस्टर चस्पा कर मांगों का ज्ञापन सौंपा। न्याय दो के नारे भी लगाए।