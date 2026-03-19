एमआईसी : शहर विकास के लिए नगर सरकार ने 883 करोड़ रूपए का स्वीकृत किया बजट

एमआईसी ने वित्तीय वर्ष-2026-27 के बजट को बगैर लाभ हानि का बजट तैयार किया है। निगम ने इस पर बिना लाभ हानि का बजट तैयार किया है। जनता पर बिना टैक्स लगाए 883 करोड़ रुपए का बजट लाया है।30 मार्च को संभावित साधारण सभा में बजट को पेश करने की तैयारी है। इस पर बजट में सीवेज निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जल प्रदाय के लिए 44.55 करोड़ और शहर के विकास के लिए 60 करोड़ रुपए स्पेशल फंड को स्वीकृति दी है।