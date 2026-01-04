एमपी में पत्नी के सम्मान के लिए पति ने अपने पिता की ली जान

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो मृतक के बेटे गणेश उसकी पत्नी ज्योति और एक अन्य आरोपी लालू पर शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी टूट गए और अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपियों ने बताया कि ससुर रमेश बहू ज्योति पर बुरी नजर रखता था वो उससे छेड़छाड़ करता था। पत्नी के सम्मान की खातिर पति गणेश ने अपने दोस्त लालू की मदद से खेत में पिता रमेश पर लाठी-डंडों से हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये भी बताया कि मृतक रमेश का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है वो थाने की गुंडा लिस्ट में था और साल 2020 में बहू ने उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था जिसके कारण वो करीब डेढ़ साल जेल में भी रहा।