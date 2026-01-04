4 जनवरी 2026,

रविवार

खंडवा

एमपी में पत्नी के सम्मान के लिए पति ने अपने पिता की ली जान

mp news: बहू पर बुरी नजर रखता था ससुर, छेड़छाड़ से परेशान पत्नी ने पति को बताई आपबीती, पूर्व में ससुर पर दर्ज करा चुकी थी रेप का केस।

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Jan 04, 2026

khandwa

son kills father for wife harassment

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी व दोस्त के साथ मिलकर पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या की वजह पिता यानी कि ससुर का बहू के साथ छेड़छाड़ करना है। पिता की हरकतों से परेशान हो चुके बेटे-बहू ने अपने एक दोस्त की मदद से पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता को मारने के बाद बेटा उसका अंतिम संस्कार भी करने वाला था लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जुर्म का राज खुल गया।

खेत में मिला था शव

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पिपलोद गांव के रहने वाले 55 वर्षीय रमेश गोंड का शव खेत में पड़ा मिला था। रमेश के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। खेत में शव मिलने की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची तो रमेश का बेटा गणेश अपने पिता का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में था। तुरंत अंतिम संस्कार रुकवाया गया और जब मामले की जांच की गई तो जल्द ही रमेश की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। रमेश की हत्या उसके ही बेटे ने अपनी पत्नी व अपने एक दोस्त के साथ मिलकर की थी।

बहू पर बुरी नजर रखता था ससुर

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो मृतक के बेटे गणेश उसकी पत्नी ज्योति और एक अन्य आरोपी लालू पर शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी टूट गए और अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपियों ने बताया कि ससुर रमेश बहू ज्योति पर बुरी नजर रखता था वो उससे छेड़छाड़ करता था। पत्नी के सम्मान की खातिर पति गणेश ने अपने दोस्त लालू की मदद से खेत में पिता रमेश पर लाठी-डंडों से हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये भी बताया कि मृतक रमेश का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है वो थाने की गुंडा लिस्ट में था और साल 2020 में बहू ने उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था जिसके कारण वो करीब डेढ़ साल जेल में भी रहा।

Published on:

04 Jan 2026 10:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में पत्नी के सम्मान के लिए पति ने अपने पिता की ली जान

