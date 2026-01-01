एमपी में ‘140 करोड़’ रुपए में बन रहा ‘1275 मीटर’ लंबा सिक्स-लेन ब्रिज, जल्द होगा शुरु

MP News: राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को एनएचएआई जल्द बड़ी राहत देने जा रहा है। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में सनावद–बड़वाह के बीच नर्मदा नदी पर 1275 मीटर लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है। जो कि फरवरी में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जिससे इंदौर और खंडवा की यात्रा और सुगम हो जाएगी।
इस ब्रिज को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर रहा है। जिसका काम 85 फीसदी पूरा हो चुका है। ब्रिज शुरु होने के बाद सनावद और बड़वाह को बाईपास करते हुए सीधे इंदौर-खंडवा की ओर से जा सकेंगे।
एनएचएआई के मुताबिक, 1275 मीटर लंबे ब्रिज का टू-लेन फरवरी 2026 तक शुरु हो जाएगा। जिससे सनावद-बड़वाह के बीच ट्रैफिक का दवाब कम हो जाएगा और इंदौर-खंडवा रूट का सफर आसान हो जाएगा।
216 किलोमीटर लंबे इंदौर–एदलाबाद नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। इस हाईवे का काम दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। वर्तमान में खंडवा से इंदौर तक का सफर पूरा करने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। जो कि घटकर दो घंटे का रह जाएगा।
ब्रिज के पिलरों की नदी में 30 मीटर करीब ऊंचाई और किनारों पर लगभग 15 मीटर जमीन से उंचाई होगी। इसमें अप और डाउन ट्रैक पर सड़क की चौड़ाई कुल 32 मीटर होगी। अप और डाउन की तरफ करीब 22-22 पिलर बनाए गए हैं।
