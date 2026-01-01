एमपी में ‘140 करोड़’ रुपए में बन रहा ‘1275 मीटर’ लंबा सिक्स-लेन ब्रिज, जल्द होगा शुरु

इस ब्रिज को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर रहा है। जिसका काम 85 फीसदी पूरा हो चुका है। ब्रिज शुरु होने के बाद सनावद और बड़वाह को बाईपास करते हुए सीधे इंदौर-खंडवा की ओर से जा सकेंगे।



एनएचएआई के मुताबिक, 1275 मीटर लंबे ब्रिज का टू-लेन फरवरी 2026 तक शुरु हो जाएगा। जिससे सनावद-बड़वाह के बीच ट्रैफिक का दवाब कम हो जाएगा और इंदौर-खंडवा रूट का सफर आसान हो जाएगा।