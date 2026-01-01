1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

एमपी में ‘140 करोड़’ रुपए में बन रहा ‘1275 मीटर’ लंबा सिक्स-लेन ब्रिज, जल्द होगा शुरु

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में सनावद–बड़वाह के बीच नर्मदा नदी पर 1275 मीटर लंबा बनाया जा रहा है। जिसका 85 फीसदी काम पूरा हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Himanshu Singh

Jan 01, 2026

six-lane-bridge

MP News: राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को एनएचएआई जल्द बड़ी राहत देने जा रहा है। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में सनावद–बड़वाह के बीच नर्मदा नदी पर 1275 मीटर लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है। जो कि फरवरी में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जिससे इंदौर और खंडवा की यात्रा और सुगम हो जाएगी।

140 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा 6 लेन ब्रिज

इस ब्रिज को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर रहा है। जिसका काम 85 फीसदी पूरा हो चुका है। ब्रिज शुरु होने के बाद सनावद और बड़वाह को बाईपास करते हुए सीधे इंदौर-खंडवा की ओर से जा सकेंगे।

एनएचएआई के मुताबिक, 1275 मीटर लंबे ब्रिज का टू-लेन फरवरी 2026 तक शुरु हो जाएगा। जिससे सनावद-बड़वाह के बीच ट्रैफिक का दवाब कम हो जाएगा और इंदौर-खंडवा रूट का सफर आसान हो जाएगा।

हाईवे 2026 तक शुरु होने की संभावना

216 किलोमीटर लंबे इंदौर–एदलाबाद नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। इस हाईवे का काम दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। वर्तमान में खंडवा से इंदौर तक का सफर पूरा करने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। जो कि घटकर दो घंटे का रह जाएगा।

ब्रिज के पिलरों की ऊंचाई करीब 30 मीटर

ब्रिज के पिलरों की नदी में 30 मीटर करीब ऊंचाई और किनारों पर लगभग 15 मीटर जमीन से उंचाई होगी। इसमें अप और डाउन ट्रैक पर सड़क की चौड़ाई कुल 32 मीटर होगी। अप और डाउन की तरफ करीब 22-22 पिलर बनाए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 05:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में ‘140 करोड़’ रुपए में बन रहा ‘1275 मीटर’ लंबा सिक्स-लेन ब्रिज, जल्द होगा शुरु

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वर्ष 2025 : प्रेरक ये चार कहानियां…झोपड़ी से निकलकर विदेश में पढ़ाई, खेतों से उद्यमिता, दीवारों से शिक्षा का नवाचार

Year 2025
खंडवा

दो करोड़ के इनाम के लिए कलेक्टर और सीईओ ने खेला बड़ा खेल! अब प्रशासन ने दी सफाई, बताई सच्चाई

MP News Khandwa
खंडवा

मध्य प्रदेश : 12.22 लाख बैगा, भारिया और सहरिया देगी 1500 रुपए राशि, कुनबे की तलाश में जुटी सरकार

Photo Magazine AI Generator
खंडवा

पीएम स्वनिधि योजना : खंडवा निगम प्रदेश में पहले नंबर पर

PM Swanidhi Scheme
खंडवा

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 : थीम ‘ बढ़ाएं हाथ , करें सफाई साथ ‘ गलत जानकारी दी तो निगेटिव मार्किंग

Swachh Survekshan-2024
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.