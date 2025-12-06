MP में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में सनसनी

इसके बाद जैसे ही वह खिमलासा रोड पर पहुंचा तो उसे फिर वही चार युवक खड़े हुए मिले, इस दौरान जैसे ही प्रमोद ने उनसे वहां खड़े होने का कारण पूछा तो उनमें से एक बदमाश ने चाकू निकालकर उसके सीने में गोप दिया। घटना के बाद पीछे से गोलू कार से आ रहा था, घायल को राहुल व गोलू ने सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार की सुबह 11 मृतक का पीएम किया गया और शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया।