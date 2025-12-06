6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

MP में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में सनसनी

MP news: सागर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे प्रमोद राजपूत की चार युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Dec 06, 2025

BJP Mandal President nephew murdered knife attack bina mp news

BJP Mandal President nephew murdered in bina (फोटो- Patrika.com)

BJP Mandal President nephew murdered: बीना के ग्राम बसाहरी में खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। खिमलासा पुलिस आरोपियों की टीम बनाकर तलाश कर रही है। (MP news)

चार अज्ञात लोगों ने किया चाकू से हमला

जानकारी के अनुसार, प्रमोद पिता जगतसिंग राजपूत (27) निवासी बसाहरी, शुक्रवार की रात में अपने दोस्त राहुल के साथ परिवार के गोलू की क्रेशर पर गया था। जहां पर उसे कुछ अज्ञात युवक खड़े हुए मिले। प्रमोद ने उन लोगों से वहां से जाने के लिए कहा और रात करीब 11 बजे वह क्रेशर से अपने घर वापस बसाहरी आ रहा था।

इसके बाद जैसे ही वह खिमलासा रोड पर पहुंचा तो उसे फिर वही चार युवक खड़े हुए मिले, इस दौरान जैसे ही प्रमोद ने उनसे वहां खड़े होने का कारण पूछा तो उनमें से एक बदमाश ने चाकू निकालकर उसके सीने में गोप दिया। घटना के बाद पीछे से गोलू कार से आ रहा था, घायल को राहुल व गोलू ने सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार की सुबह 11 मृतक का पीएम किया गया और शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया।

आरोपियों की तलाश जारी

खिमलासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल ने कहा कि घटना के बाद अलग-अलग टीम में गठित करके आरोपियों की तलाश की जा रही है घटना को अंजाम देने वाले युवकों की पहचान करने के लिए अलग-अलग जगह से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। (MP news)

ये भी पढ़ें

2 साल बंद रहेगी MP की ये ट्रेन, वापस आते ही दिन में चलेगी 3 बार, बन रहा कॉरिडोर
रतलाम
mp heritage train heritage corridor construction simhastha 2028

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 01:49 pm

Published on:

06 Dec 2025 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / MP में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में सनसनी

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीना के बसाहरी में मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू मारकर हत्या

Khimlasa Mandal president's nephew stabbed to death in Bina's Basahari
सागर

मंगलगिरी जैन तीर्थ में गजरथ फेरी के साथ पांचवां पंचकल्याणक हुआ, हजारों श्रद्धालुओं ने महोत्सव के साक्षी

mangalgiri
सागर

मोतीचूर नदी का दूषित हुआ पानी, मरने लगी मछलियां, दुर्गंध के कारण लोगों को निकलने में हो रही परेशानी

The water of the Motichur River has become contaminated, fish are dying, and the foul smell is making it difficult for people to move around.
सागर

एमपी में विधायक के भांजे और भतीजे पर बरसाए घूंसे व पाइप, वारदात के बाद आरोपी फरार

Bina MLA Nirmala Sapre's nephew and niece assaulted
सागर

चिंता : खाद ने खराब की मिट्टी, धरती हो रही बंजर, जिले की मिट्टी में जिंक, सल्फर और ऑर्गनिक मैटर की 30 प्रतिशत से ज्यादा कमी

lab
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.