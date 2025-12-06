MP में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में सनसनी

BJP Mandal President nephew murdered in bina (फोटो- Patrika.com)
BJP Mandal President nephew murdered: बीना के ग्राम बसाहरी में खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। खिमलासा पुलिस आरोपियों की टीम बनाकर तलाश कर रही है। (MP news)
जानकारी के अनुसार, प्रमोद पिता जगतसिंग राजपूत (27) निवासी बसाहरी, शुक्रवार की रात में अपने दोस्त राहुल के साथ परिवार के गोलू की क्रेशर पर गया था। जहां पर उसे कुछ अज्ञात युवक खड़े हुए मिले। प्रमोद ने उन लोगों से वहां से जाने के लिए कहा और रात करीब 11 बजे वह क्रेशर से अपने घर वापस बसाहरी आ रहा था।
इसके बाद जैसे ही वह खिमलासा रोड पर पहुंचा तो उसे फिर वही चार युवक खड़े हुए मिले, इस दौरान जैसे ही प्रमोद ने उनसे वहां खड़े होने का कारण पूछा तो उनमें से एक बदमाश ने चाकू निकालकर उसके सीने में गोप दिया। घटना के बाद पीछे से गोलू कार से आ रहा था, घायल को राहुल व गोलू ने सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार की सुबह 11 मृतक का पीएम किया गया और शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया।
खिमलासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल ने कहा कि घटना के बाद अलग-अलग टीम में गठित करके आरोपियों की तलाश की जा रही है घटना को अंजाम देने वाले युवकों की पहचान करने के लिए अलग-अलग जगह से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। (MP news)
