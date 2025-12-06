बीना के बसाहरी में मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू मारकर हत्या

पीएम कराने पहुंचे परिजन, इंसेट में मृतक प्रमोद राजपूत
बीना. ग्राम बसाहरी टांड़ा में शुक्रवार देर रात सनसनीखेज वारदात उस समय सामने आई जब खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे प्रमोद राजपूत (27) निवासी बसाहरी की चार अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
क्रशर से लौटते समय रास्ते में रोका
जानकारी के अनुसार प्रमोद अपने दोस्त राहुल के साथ रात में गांव के ही गोलू की क्रशर साइट पर गया था। वहां चार युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े मिले, जिन्हें प्रमोद ने वहां से हटने के लिए कहा। इसके बाद करीब 11 बजे दोनों बाइक से वापस बसाहरी लौट रहे थे। जैसे ही वे खिमलासा रोड के पास पहुंचे, तो वही चार युवक फिर खड़े मिले थे और उनसे खड़े होने का कारण पूछा, तभी एक बदमाश ने अचानक चाकू से प्रमोद के सीने पर में वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए। इसी दौरान पीछे से गोलू कार से आया और दोनों ने घायल प्रमोद को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सुबह हुआ पोस्टमार्टम, परिजनों को सौंपा शव
शनिवार सुबह 11 बजे मेडिकल टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों में घटना को लेकर गहरा रोष है।
आरोपियों की पहचान के लिए खंगाले जा रहे सीसीटीवी
खिमलासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल ने बताया कि हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। घटनास्थल और आसपास के मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
