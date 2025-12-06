बीना के बसाहरी में मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू मारकर हत्या

क्रशर से लौटते समय रास्ते में रोका

जानकारी के अनुसार प्रमोद अपने दोस्त राहुल के साथ रात में गांव के ही गोलू की क्रशर साइट पर गया था। वहां चार युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े मिले, जिन्हें प्रमोद ने वहां से हटने के लिए कहा। इसके बाद करीब 11 बजे दोनों बाइक से वापस बसाहरी लौट रहे थे। जैसे ही वे खिमलासा रोड के पास पहुंचे, तो वही चार युवक फिर खड़े मिले थे और उनसे खड़े होने का कारण पूछा, तभी एक बदमाश ने अचानक चाकू से प्रमोद के सीने पर में वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए। इसी दौरान पीछे से गोलू कार से आया और दोनों ने घायल प्रमोद को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।