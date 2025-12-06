मंगलगिरी जैन तीर्थ में गजरथ फेरी के साथ पांचवां पंचकल्याणक हुआ, हजारों श्रद्धालुओं ने महोत्सव के साक्षी

पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने कहा कि अपने ही आप को सिर पर रखकर आप नाच नहीं सकते। मनुष्य अपने भी विषय भोग में लगा रहता है और मोक्ष मार्ग की विद्या नहीं सीखता है। आचार्य नेमी सागर महाराज के गोमटसार ग्रंथ का उदाहरण देते हुए आपने अपने भीतर के कलंक को मिटाने की बात कही। मनुष्य पर्याय का मिलना बेहद दुर्लभ है अत: हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए़ और मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलना चाहिए। निर्वाण संस्कार विधि सम्पन्न हुई। इसके बाद मोक्ष कल्याणक पूजन हुआ और विश्व शांति महायज्ञ भी हुआ। जिन बिंब स्थापना विधि और कलश आरोहण और ध्वज आरोहण के बाद सप्त गजरथ की सात परिक्रमाएं आचार्य ससंघ आशीर्वाद में सम्पन्न हुई। मंगलगिरी तीर्थ कमेटी एवं ट्रस्ट अध्यक्ष जय कुमार जैन ने बताया कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के आहार का सौभाग्य मुनि सौम्य सागर के गृहस्थ जीवन के मालथोन परिवार को प्राप्त हुआ। मेला संयोजक पराग जैन, महामंत्री हर्ष सराफ और सह मंत्री जिनेंद्र जैन ने आभार माना।