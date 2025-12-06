केसली में घूम रहा था जिला बदर आरोपी, पुलिस ने पकड़ा

आरोपी को उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के कारण 28 अक्टूबर को सागर और समीपवर्ती जिले दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर व टीकमगढ़ की राजस्व सीमा से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। बावजूद इसके वह आदेश का उल्लंघन कर रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना केसली में अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को उसे न्यायालय केसली में पेश किया गया, जहां से न्यायिक आदेश पर उसे उप-जेल रहली भेज दिया गया।