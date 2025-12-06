केसली में घूम रहा था जिला बदर आरोपी, पुलिस ने पकड़ा

केसली थाना क्षेत्र में जिला बदर चल रहे आरोपी प्रशांत राजपूत को पुलिस ने धर-दबोचा। आरोपी को छह माह के लिए सागर सहित आठ जिलों से बाहर किया गया था, लेकिन वह फिर केसली में घूमता पाया गया।
गुरुवार की रात थाना केसली को सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी प्रशांत राजपूत पुत्र बसंत उर्फ बबलू राजपूत 26 वर्ष निवासी घाना केसली में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल रवाना हुई। टीम को आरोपी केसली में विवेक मोदी के मकान के सामने रोड पर एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर बैठा मिला। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।
आरोपी को उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के कारण 28 अक्टूबर को सागर और समीपवर्ती जिले दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर व टीकमगढ़ की राजस्व सीमा से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। बावजूद इसके वह आदेश का उल्लंघन कर रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना केसली में अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को उसे न्यायालय केसली में पेश किया गया, जहां से न्यायिक आदेश पर उसे उप-जेल रहली भेज दिया गया।
