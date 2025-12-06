देर रात घर लौटकर आया युवक, सुबह फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

मोतीनगर थाना क्षेत्र के मोहननगर वार्ड में शुक्रवार सुबह 38 वर्षीय गगन पुत्र रामस्वरूप रजक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। परिजनों ने गगन की पत्नी पर लगातार मानसिक प्रताड़ना देने, झूठे मुकदमे लगाने और ससुराल वालों द्वारा मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गगन ने गुरुवार की रात करीब 1:30 बजे घर आया था। सुबह लगभग 6 बजे जब घर के लोग उठे तो वह फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही मोतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है।