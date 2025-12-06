देर रात घर लौटकर आया युवक, सुबह फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

मोतीनगर थाना क्षेत्र के मोहननगर वार्ड में शुक्रवार सुबह 38 वर्षीय गगन पुत्र रामस्वरूप रजक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। परिजनों ने गगन की पत्नी पर लगातार मानसिक प्रताड़ना देने, झूठे मुकदमे लगाने और ससुराल वालों द्वारा मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गगन ने गुरुवार की रात करीब 1:30 बजे घर आया था। सुबह लगभग 6 बजे जब घर के लोग उठे तो वह फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही मोतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
परिजनों के अनुसार गगन और उसकी पत्नी के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। करीब दो महीने पहले वह अपने दोनों बच्चों को लेकर गढ़ाकोटा स्थित मायके चली गई थी। जब गगन बच्चों को लेने गया तो ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसकी पत्नी ने गगन के खिलाफ मोतीनगर थाना, गढ़ाकोटा थाना और महिला थाना में मारपीट की झूठी शिकायतें दर्ज कराईं। साथ ही तलाक और भरण-पोषण का मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा था।
परिजनों का कहना है कि इन सारे मामलों से गगन बेहद तनाव में था। आए दिन कोर्ट-कचहरी के चक्कर, पत्नी व ससुराल पक्ष का दबाव और मानसिक प्रताड़ना के कारण वह टूट चुका था। शायद इसी कारण उसने यह कदम उठाया।
