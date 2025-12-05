चिंता : खाद ने खराब की मिट्टी, धरती हो रही बंजर, जिले की मिट्टी में जिंक, सल्फर और ऑर्गनिक मैटर की 30 प्रतिशत से ज्यादा कमी

सागर. रासायनिक खाद और कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से हाइब्रिड बीजों से पैदावार भले ही बढ़ी हो, लेकिन अनाज में जरूरी पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। इससे लोगों को भोजन में पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है और वे जल्दी-जल्दी बीमार हो रहे हैं। इस वर्ष जिले की मृदा प्रशिक्षण लैब में 38113 मृदा परीक्षण किए गए हैं। जिसमें चौंकाने वाले आंकड़़े सामने आए हैं। उर्वरक और कीटनाशकों के चलते धरती में जिंक, सल्फर और ऑर्गेनिक मैटर की कमी आई है।जिला स्तर पर मृदा लैब प्रभारी जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि मार्च से लेकर दिसंबर तक में ही 38 हजार से किसानों के स्वाइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। सभी विकासखंड के लैब में मिट्टी का परीक्षण किया गया है। खरीफ सीजन और रबी सीजन में मिट्टी का परीक्षण हुआ है। मिट्टी में सल्फर 28 से 30 प्रतिशत कम और 30 से 32 प्रतिशत, कम पाया गया है। वहीं बोरॉन 18 से 20 प्रतिशत कम है। जिले में लगभग 5 लाख हेक्टेयर कृषि जमीन है, इसमें से 38 प्रतिशत से ज्यादा में पोषक तत्वों की कमी है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी आई है। मिट्टी में पोषक तत्वों कमी से फलों, सब्जियों, अनाज और दालों में आवश्यक पोषक तत्वों में कमी आ रही है