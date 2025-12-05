5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सागर

एमपी में विधायक के भांजे और भतीजे पर बरसाए लात, घूंसे व पाइप, वारदात के बाद आरोपी फरार

Bina MLA Nirmala Sapre- बीना विधायक निर्मला सप्रे के भांजे अभिनंदन खत्री व भतीजे धीरेन्द्र भदौरिया के साथ मारपीट

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

deepak deewan

Dec 05, 2025

Bina MLA Nirmala Sapre's nephew and niece assaulted

Bina MLA Nirmala Sapre- File Pic

Bina MLA- मध्यप्रदेश में एक विधायक के भांजे और भतीजों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। दोनों पर लात, घूंसे व पाइप बरसाए गए। वारदात के बाद दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए। मारपीट और धमकाने की यह घटना बीना विधायक निर्मला सप्रे के भांजे व भतीजे के साथ घटी। उनके भांजे व भतीजे के साथ दो लोगों ने रास्ता रोककर मारपीट कर दी। शुक्रवार की शाम करीब साढ़े चार बजे यह वारदात हुई। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार विधायक निर्मला सप्रे का भांजा अभिनंदन खत्री व भतीजा धीरेन्द्र भदौरिया नहरोन जा रहे थे। रास्ते में सरगौली निवासी मलखान दांगी व जितेन्द्र दांगी मिले। दोनों आरोपियों ने रास्ता रोककर अभिनंदन व धीरेन्द्र के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी

जानकारी के अनुसार विधायक के भांजे व भतीजे ने आरोपियों को गाली देने से मना किया। इसपर मलखान दांगी बौखला उठा और मुंह नोंच दिया। इसके बाद जितेन्द्र ने अभिनंदन व धीरेन्द्र पर लात, घूंसे बरसाना शुरु कर दिया। दोनों को पाइप से भी मारा। मलखान दांगी व जितेन्द्र दांगी ने दोनों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी और भाग गए।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पीड़ित अभिनंदन खत्री व धीरेन्द्र भदौरिया तुरंत आगासौद पुलिस थाना पहुंचे। यहां मलखान दांगी व जितेन्द्र दांगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पीड़ितों का मेडिकल कराके आरोपियों के खिलाफ धारा 296(बी), 115(2), 351(2), 3(5) व एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

Updated on:

05 Dec 2025 09:12 pm

Published on:

05 Dec 2025 08:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एमपी में विधायक के भांजे और भतीजे पर बरसाए लात, घूंसे व पाइप, वारदात के बाद आरोपी फरार

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

