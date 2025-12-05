एमपी में विधायक के भांजे और भतीजे पर बरसाए लात, घूंसे व पाइप, वारदात के बाद आरोपी फरार

Bina MLA- मध्यप्रदेश में एक विधायक के भांजे और भतीजों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। दोनों पर लात, घूंसे व पाइप बरसाए गए। वारदात के बाद दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए। मारपीट और धमकाने की यह घटना बीना विधायक निर्मला सप्रे के भांजे व भतीजे के साथ घटी। उनके भांजे व भतीजे के साथ दो लोगों ने रास्ता रोककर मारपीट कर दी। शुक्रवार की शाम करीब साढ़े चार बजे यह वारदात हुई। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।