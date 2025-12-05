एमपी में विधायक के भांजे और भतीजे पर बरसाए लात, घूंसे व पाइप, वारदात के बाद आरोपी फरार

Bina MLA Nirmala Sapre- File Pic
Bina MLA- मध्यप्रदेश में एक विधायक के भांजे और भतीजों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। दोनों पर लात, घूंसे व पाइप बरसाए गए। वारदात के बाद दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए। मारपीट और धमकाने की यह घटना बीना विधायक निर्मला सप्रे के भांजे व भतीजे के साथ घटी। उनके भांजे व भतीजे के साथ दो लोगों ने रास्ता रोककर मारपीट कर दी। शुक्रवार की शाम करीब साढ़े चार बजे यह वारदात हुई। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार विधायक निर्मला सप्रे का भांजा अभिनंदन खत्री व भतीजा धीरेन्द्र भदौरिया नहरोन जा रहे थे। रास्ते में सरगौली निवासी मलखान दांगी व जितेन्द्र दांगी मिले। दोनों आरोपियों ने रास्ता रोककर अभिनंदन व धीरेन्द्र के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार विधायक के भांजे व भतीजे ने आरोपियों को गाली देने से मना किया। इसपर मलखान दांगी बौखला उठा और मुंह नोंच दिया। इसके बाद जितेन्द्र ने अभिनंदन व धीरेन्द्र पर लात, घूंसे बरसाना शुरु कर दिया। दोनों को पाइप से भी मारा। मलखान दांगी व जितेन्द्र दांगी ने दोनों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी और भाग गए।
पीड़ित अभिनंदन खत्री व धीरेन्द्र भदौरिया तुरंत आगासौद पुलिस थाना पहुंचे। यहां मलखान दांगी व जितेन्द्र दांगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पीड़ितों का मेडिकल कराके आरोपियों के खिलाफ धारा 296(बी), 115(2), 351(2), 3(5) व एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
