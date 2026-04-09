Water Intoxication: आप भी ज्यादा पानी पीते हैं, तो डॉक्टर से जानें कैसे हो सकता है ये खतरनाक

जब हम बहुत कम समय अंतराल में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो इससे होता क्या है की हमारे ब्लड में जो सोडियम होता है वो टूटने लगता है। सोडियम का काम शरीर की कोशिकाओं के अंदर और बाहर पानी का संतुलन बनाए रखना है। जब सोडियम कम होता है, तो पानी शरीर की कोशिकाओं के अंदर घुसकर उन्हें फुला देता है। जब यह सूजन दिमाग की कोशिकाओं में होती है, तो उसे वॉटर इंटॉक्सिकेशन या हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं।