क्यों कहा जाता है Eye Flu को Joy Bangla? जानिए 1971 की असली कहानी

Joy Bangla Eye Flu: पूर्वी भारत, खासकर West Bengal में Joy Bangla शब्द सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक अजीब सा मेडिकल संदर्भ भी बन गया है। यह नारा Bangladesh Liberation War के दौरान आजादी की आवाज बना था, लेकिन उसी समय एक बीमारी, आंखों का इंफेक्शन यानी कंजक्टिवाइटिस (eye flu) तेजी से फैल रही थी। लोगों ने मजाक-मजाक में इस बीमारी को भी Joy Bangla कहना शुरू कर दिया, और यह नाम आज तक चल रहा है।