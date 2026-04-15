क्यों कहा जाता है Eye Flu को Joy Bangla? जानिए 1971 की असली कहानी

Joy Bangla Eye Flu (photo- chatgtp)
Joy Bangla Eye Flu: पूर्वी भारत, खासकर West Bengal में Joy Bangla शब्द सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक अजीब सा मेडिकल संदर्भ भी बन गया है। यह नारा Bangladesh Liberation War के दौरान आजादी की आवाज बना था, लेकिन उसी समय एक बीमारी, आंखों का इंफेक्शन यानी कंजक्टिवाइटिस (eye flu) तेजी से फैल रही थी। लोगों ने मजाक-मजाक में इस बीमारी को भी Joy Bangla कहना शुरू कर दिया, और यह नाम आज तक चल रहा है।
असल में यह कोई कहानी या अफवाह नहीं है। दिसंबर 1971 में The Practitioner नाम की मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसका टाइटल ही था। Joy Bangla: An epidemic of conjunctivitis in India। यानी उस समय भी यह नाम इस्तेमाल हो रहा था।
1971 में जब Bangladesh बना, तब करीब 1 करोड़ (10 मिलियन) शरणार्थी भारत, खासकर बंगाल में आए। World Health Organization और United Nations High Commissioner for Refugees की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन कैंपों में बहुत भीड़, गंदगी और साफ पानी की कमी थी। ऐसे माहौल में बीमारियां फैलना आसान होता है। कंजक्टिवाइटिस भी तेजी से फैल गई क्योंकि लोग एक-दूसरे के बहुत करीब रह रहे थे। साफ-सफाई कम थी। तौलिए, कपड़े, और सामान शेयर हो रहे थे।
नहीं, उस समय पूरी दुनिया में भी यह बीमारी फैल रही थी। 1969-71 के बीच एक ग्लोबल महामारी चली थी, जिसमें Enterovirus 70 नाम का वायरस सामने आया। British Journal of Ophthalmology के अनुसार यह बीमारी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल गई थी।
आज भी कई लोग मानते हैं कि यह बीमारी सिर्फ आंखों में देखने से फैलती है, लेकिन यह गलत है। यह इंफेक्शन असल में हाथ, तौलिया, मोबाइल या किसी संक्रमित चीज को छूने से फैलता है।
उस समय शरणार्थी Joy Bangla का नारा लगा रहे थे और साथ ही यह बीमारी भी उन्हीं इलाकों में फैल रही थी। लोगों ने दोनों को जोड़कर मजाकिया तरीके से इस बीमारी का नाम Joy Bangla रख दिया।
आज हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन यह बीमारी अभी भी होती है। इसलिए ध्यान रखें:
Joy Bangla की यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास, बीमारी और लोगों की भाषा एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि 1971 के मुश्किल समय की एक याद भी है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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