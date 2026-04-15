Smart Stickers for Heart Attack : शरीर पर चिपका ये ‘स्मार्ट स्टिकर’ हार्ट अटैक आने से पहले देगा चेतावनी! वैज्ञानिकों का दावा

शोध की जानकारी के मुताबिक, इसकी मोटाई 450 माइक्रोमीटर से भी कम है और वजन 1 ग्राम से भी कम है। यह 40% तक खिंच (stretch) सकता है, जिससे यह त्वचा की घुमावदार सतहों पर आसानी से चिपक जाता है। लगातार तीन घंटे तक काम करने के दौरान भी इसका तापमान स्थिर रहता है, जो इसे बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक निगरानी के लिए उपयुक्त बनाता है।