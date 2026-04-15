15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Smart Stickers for Heart Attack : शरीर पर चिपका ये ‘स्मार्ट स्टिकर’ हार्ट अटैक आने से पहले देगा चेतावनी! वैज्ञानिकों का दावा

Smart Stickers for Heart Attack : चीनी शोधकर्ताओं ने एक कॉन्फॉर्मल और स्ट्रेचेबल पीजोइलेक्ट्रिक माइक्रोसिस्टम (CSPM) विकसित किया है। इसको कलाई पर चिपकाने से बीपी के बढ़ने-घटने, हार्ट अटैक आदि के बारे में पहले जानकारी मिलेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Apr 15, 2026

Stickers for Heart Attack, Health Technology, Health News, Heart Attack News in Hindi,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo -x/ChinaScience

Smart Stickers for Heart Attack : चीनी शोधकर्ताओं ने दिल की बीमारियों से बचने के लिए कमाल की तकनीक विकसित कर रहे हैं। एक कॉन्फॉर्मल और स्ट्रेचेबल पीजोइलेक्ट्रिक माइक्रोसिस्टम (CSPM) विकसित किया है जो डिवाइस डिजाइन को एल्गोरिथम अनुकूलन (algorithmic optimization) के साथ जोड़ता है। यह कार्डियोवैस्कुलर (दिल संबंधी) स्वास्थ्य की सटीक निगरानी करता है। बीपी बढ़ने-घटने, हार्ट अटैक आदि को लेकर पहले ही अलर्ट करता है।

कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की निगरानी

रिसर्च ग्रांट्स काउंसिंल ऑफ हॉन्ग कॉन्ग (Research Grants Council of Hong Kong) द्वारा ये शोध कराया जा रहा है। चीन के वैज्ञानिकों कहना है कि ये स्मार्ट स्टिकर की तरह दिखने वाला CSPM में दो मुख्य सेंसिंग मॉड्यूल हैं जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की निगरानी करते हैं।

दिल में गड़बड़ी पर करता है सूचित

ये पल्स वेव वेलोसिटी (pulse wave velocity) और वैस्कुलर डायमीटर (vascular diameter) के सटीक और समकालिक माप को सक्षम बनाता है। यही वजह है कि दिल के अंदर गड़बड़ी होने पर सूचित करता है।

Smart Stickers for Heart : कॉम्पैक्ट और लचीला डिजाइन

शोध की जानकारी के मुताबिक, इसकी मोटाई 450 माइक्रोमीटर से भी कम है और वजन 1 ग्राम से भी कम है। यह 40% तक खिंच (stretch) सकता है, जिससे यह त्वचा की घुमावदार सतहों पर आसानी से चिपक जाता है। लगातार तीन घंटे तक काम करने के दौरान भी इसका तापमान स्थिर रहता है, जो इसे बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक निगरानी के लिए उपयुक्त बनाता है।

भविष्य में इनसे बचाने में मददगार

  • हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) की स्क्रीनिंग
  • हृदय रोगों की प्रारंभिक चेतावनी देने में
  • बीमारियों के दीर्घकालिक प्रबंधन में

कब तक हार्ट हेल्थ स्टिकर मिल सकता है?

चाइना साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, ये स्टिकर अभी शोध व ट्रायल की प्रक्रिया से गुजर रहा है। साल 2026 की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, अभी इसको बनने में समय लगेगा। इसलिए, मरीजों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Haryana Heart Attack : हरियाणा में 6 साल में 18- 45 साल के 18000 लोगों की हार्ट अटैक से मौत, हिसार के कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहा
स्वास्थ्य
Haryana Heart Attack Deaths, Haryana Heart Failure 18000 Deaths, Haryana Heart Attack case last 6 years,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

Heart Health

Published on:

15 Apr 2026 11:17 am

Hindi News / Health / Smart Stickers for Heart Attack : शरीर पर चिपका ये ‘स्मार्ट स्टिकर’ हार्ट अटैक आने से पहले देगा चेतावनी! वैज्ञानिकों का दावा

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ, विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव बने डिप्टी सीएम

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Smart Toothpaste : वैज्ञानिक तैयार कर रहे स्मार्ट टूथपेस्ट, बदबूदार बीमारी पायरिया को कर सकती है खत्म!

Gum Disease Treatment
स्वास्थ्य

सिर्फ वजन नहीं, मसल्स की कमी भी खतरनाक! लिवर मरीजों में बढ़ रहा Sarcopenia का खतरा

Sarcopenia Symptoms
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: कैंसर से बचने के लिए विशेषज्ञ ने बताया SMART फॉर्मूला! जानें यह कैसे करता है काम

cancer prevention
स्वास्थ्य

बिना दवा HIV कंट्रोल! जानिए कैसे बिना इलाज मरीज के शरीर से गायब हुआ वायरस

HIV remission case
स्वास्थ्य

क्या फिर लौट रहा है कोविड जैसा खतरा? हर दूसरे घर में लोग बीमार

Delhi NCR Viral Fever
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.