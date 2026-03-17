Amazon के इंजीनियर राकेश की Heart Attack से मौत, 40 थी उम्र, डॉक्टर की सलाह- युवा कराएं ये 7 जांच

हार्ट अटैक से मृत राकेश की फाइल फोटो | Photo - TOI and Patrika
Amazon Engineer Dies of Heart attack : अमेजन के एक कर्मचारी की मौत अचानक हो गई। मृतक का नाम टी राकेश (40) बताया जा रहा है तो तेलंगाना का है। रविवार की रात वर्जिनिया, यूएसए में अचानक हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। राकेश करीब 17 वर्ष से अमेजन के साथ कार्यरत है। अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता है। युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक का ये एक और नया मामला है। इसको लेकर हमने डॉ. हिमांशु गुप्ता से बात की, जिन्होंने कुछ हार्ट हेल्थ चेकअप कराने की सलाह दी है।
राकेश के परिवार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि राकेश वर्जीनिया में अपने निवास पर था। वहीं, पर वो अचेत होकर गिर पड़ा और फिर जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत करार दिया। बता दें, वहां साथ में राकेश के जुड़वा बच्चे और पत्नी हैं।
डॉ. गुप्ता ने सलाह दी कि युवाओं में हार्ट अटैक या दिल की अन्य बीमारियों के मामले देखने को मिल रहे हैं। अगर समय-समय पर जांच कराई जाए तो इनको टाला जा सकता है। इसलिए, अगर आपकी उम्र 40 की है तो ये जांच अवश्य कराएं-
इन जांच को साल में कम से कम 1 बार कराना आवश्यक है। हालांकि, बीपी की जांच आप मासिक तौर पर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लक्षण दिखते हैं तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए।
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