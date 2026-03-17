Amazon के इंजीनियर राकेश की Heart Attack से मौत, 40 थी उम्र, डॉक्टर की सलाह- युवा कराएं ये 7 जांच

Amazon Engineer Dies of Heart attack : अमेजन के एक कर्मचारी की मौत अचानक हो गई। मृतक का नाम टी राकेश (40) बताया जा रहा है तो तेलंगाना का है। रविवार की रात वर्जिनिया, यूएसए में अचानक हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। राकेश करीब 17 वर्ष से अमेजन के साथ कार्यरत है। अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता है। युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक का ये एक और नया मामला है। इसको लेकर हमने डॉ. हिमांशु गुप्ता से बात की, जिन्होंने कुछ हार्ट हेल्थ चेकअप कराने की सलाह दी है।