15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Anaya Banga की सर्जरी के बाद उठ रहे हैं कई सवाल, क्या वह कभी मां बन पाएंगी? Dr. से जानिए सच!

Anaya Bangar Gender Affirmation Surgery: आर्यन से अनाया बनीं संजय बांगर की बेटी की सफल सर्जरी के बाद, सोशल मीडिया पर लोगों के मन में पीरियड्स, फिजिकल लाइफ और पेरेंटहुड को लेकर कई सवाल हैं। आइए, आज के इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 15, 2026

Anaya Bangar Gender Affirmation Surgery

Anaya Bangar Gender Affirmation Surgery| image credit gemini

Anaya Bangar Gender Affirmation Surgery: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर, जिन्हें पहले आर्यन बांगर के नाम से जाना जाता था, इन दिनों अपनी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी यानी लिंग परिवर्तन को लेकर चर्चा में हैं। बैंकॉक में हुई इस सफल सर्जरी के बाद अनाया एक ट्रांस वुमन के रूप में अपनी नई पहचान बना रही हैं। हालांकि सर्जरी के बाद उन्हें यूटीआई संक्रमण का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वे पूरी तरह ठीक हैं। अनाया की इस जर्नी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मन में पीरियड्स, फिजिकल लाइफ और पेरेंटहुड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए, इंस्टाग्राम चैनल drflying.in पर साझा की गई डॉक्टरी सलाह के आधार पर इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

पीरियड्स और शारीरिक बदलाव (Periods and Physical Changes)


अनाया के सफल सर्जरी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनाया को पीरियड्स आएंगे? इंस्टाग्राम चैनल drflying.in पर शेयर एक वीडियो के अनुसार, इसका जवाब है नहीं। चूंकि इस सर्जरी में शरीर के अंदर बायोलॉजिकल यूट्रस यानी बच्चेदानी या ओवरीज नहीं लगाए जाते, इसलिए उन्हें पीरियड्स नहीं होंगे। हालांकि, फिजिकल लाइफ के मामले में वह एक सामान्य महिला की तरह जीवन जी सकेंगी। वेजिनोप्लास्टी सर्जरी के दौरान नसों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे उन्हें पूरी सेंसेशन महसूस होगी और वह अपने पार्टनर के साथ एक सामान्य रिश्ता बना पाएंगी।

वेजिनोप्लास्टी और देखभाल (Vaginoplasty and Dilation)


सर्जरी के बाद बनाए गए प्राइवेट पार्ट को सही अवस्था में बनाए रखने के लिए विशेष मेडिकल केयर की जरूरत होती है जिसे डायलेशन कहा जाता है। इसमें एक निश्चित समय तक नियमित रूप से प्रक्रिया करनी पड़ती है ताकि बनाई गई वेजाइनल कैनाल का आकार सही बना रहे और वह बंद न हो। रिकवरी के लिए यह सबसे जरूरी हिस्सा है जिसे लंबे समय तक फॉलो करना पड़ता है।

मां बनने का रास्ता (Process of Becoming a Mother)


अनाया खुद बच्चे को अपनी कोख में नहीं रख पाएंगी, लेकिन वे मां जरूर बन सकती हैं। इसके लिए सरोगेसी का सहारा लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी दूसरी महिला यानी डोनर से एग लिया जाएगा और उसे लैब में फर्टिलाइज करने के बाद एक सरोगेट मदर की कोख में रखा जाएगा। इस तरह मेडिकल साइंस की मदद से वे भविष्य में मां बनने का सपना पूरा कर सकेंगी।

स्पर्म फ्रीजिंग और जेनेटिक्स (Sperm Freezing and Genetics)


अनाया ने सर्जरी से पहले ही एक अच्छा फैसला लेते हुए अपने स्पर्म को स्पर्म बैंक में फ्रीज करवा दिया था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भविष्य में जब भी वे बच्चा चाहेंगी तो उनके अपने स्पर्म का इस्तेमाल होगा। यानी होने वाला बच्चा जेनेटिक रूप से सीधा अनाया से जुड़ा होगा। एक एग डोनर और सरोगेट मां की मदद से वे अपने बायोलॉजिकल बच्चे की मां बन सकेंगी।

मां बनने का सबसे आसान जरिया (The Simplest Way to Motherhood)


सरोगेसी और स्पर्म फ्रीजिंग जैसी मुश्किल मेडिकल प्रक्रियाओं के अलावा अनाया के पास मां बनने का सबसे सरल और प्रभावशाली रास्ता बच्चा गोद लेना यानी एडॉप्शन है।

ये भी पढ़ें

लिंग बदलकर लड़की बनीं अनाया बांगर का फूटा गुस्सा, ट्रांसजेंडर बिल संशोधन 2026 के खिलाफ उठाई आवाज
मनोरंजन
Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Apr 2026 12:20 pm

Published on:

15 Apr 2026 12:15 pm

Hindi News / Health / Anaya Banga की सर्जरी के बाद उठ रहे हैं कई सवाल, क्या वह कभी मां बन पाएंगी? Dr. से जानिए सच!

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की आई प्रतिक्रिया, कहा- आपके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Eczema Cause: तनाव होते ही होने लगती है खुजली?वैज्ञानिकों ने खोज निकाले वो न्यूरॉन्स जो स्ट्रेस को बदलते हैं एक्जिमा में

Eczema Cause
स्वास्थ्य

Smart Stickers for Heart Attack : शरीर पर चिपका ये ‘स्मार्ट स्टिकर’ हार्ट अटैक आने से पहले देगा चेतावनी! वैज्ञानिकों का दावा

Stickers for Heart Attack, Health Technology, Health News, Heart Attack News in Hindi,
स्वास्थ्य

Smart Toothpaste : वैज्ञानिक तैयार कर रहे स्मार्ट टूथपेस्ट, बदबूदार बीमारी पायरिया को कर सकती है खत्म!

Gum Disease Treatment
स्वास्थ्य

सिर्फ वजन नहीं, मसल्स की कमी भी खतरनाक! लिवर मरीजों में बढ़ रहा Sarcopenia का खतरा

Sarcopenia Symptoms
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: कैंसर से बचने के लिए विशेषज्ञ ने बताया SMART फॉर्मूला! जानें यह कैसे करता है काम

cancer prevention
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.