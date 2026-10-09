संत प्रेमानंद पर आरोप लगाने वाले दिनेश फलाहारी बैकफुट पर, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिखाया गुस्सा, जानिए क्या बोले?

Dinesh Falahari Apology: श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 5 करोड़ रुपये देकर बुलाने का आरोप लगाने के बाद माफी मांग ली है। बताया जा रहा है कि मथुरा स्थित हनुमान टेकरी आश्रम में संतों की बैठक हुई थी। इसमें दिनेश फलाहारी से माफी मांगने को कहा गया। साथ ही, ऐसा नहीं करने पर संतों की ओर से सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी दी गई। इसके कुछ ही देर बाद दिनेश फलाहारी ने अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांग ली। जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना गुस्सा दिखाया।