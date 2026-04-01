10 मौतों से ठीक पहले का Video: राधे-राधे गूंज रहा था, एक गलती ने सब छीन लिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि मथुरा में हुई यह दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्यों में कोई कसर न छोड़ी जाए और घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। यमुना के घाटों पर पसरा सन्नाटा और अपनों को खोने वालों की सिसकियां आज पूरे ब्रज क्षेत्र को गमगीन कर रही हैं।