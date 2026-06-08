बुझ गया किसान के घर का चिराग; गाजीपुर में पोखर में डूबकर दो जुड़वा भाइयों की मौत

बच्चों के पिता बच्चे लाल यादव ने बताया कि उनके दोनों बच्चे जुड़वा थे और नंदगंज के ही एक निजी स्कूलों में कक्षा दसवीं के छात्र थे। बच्चे लाल यादव ने बताया है कि वह पेशे से किसान हैं और कड़ी मेहनत से बच्चों को पाला था। उन्होंने बताया कि उनके दो ही बेटे थे और अब उनके घर में उनकी पत्नी और उनके अलावा और कोई नहीं बचा है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चे मिलनसार स्वभाव के थे और पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे थे। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।