टॉयलेट के लिए रुके थे दादा, 5 साल की बच्ची को अकेला देख कर लिया अपहरण, आरोपियों ने किया सामूहिक दुराचार

जानकारी के अनुसार, घटना 11 जून की रात की है। बच्ची अपने दादा के साथ सुल्तानपुर से घर लौट रही थी। इसी दौरान बांसडीहरोड तिराहे के पास एक कोल्ड स्टोर के निकट दादा कुछ देर के लिए रुके। आरोप है कि इसी बीच बाइक सवार कुछ लोग बच्ची को अपने साथ लेकर चले गए। दादा ने उनका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।