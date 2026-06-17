‘जिसने पाप किया है सजा मिलेगी, राम विरोधी शुभचिंतक न बनें’,अयोध्या‍ राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले रवि किशन

अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह विवाद केवल चढ़ावे तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, मामला चंदे तक, फिर जमीन तक और अंततः अरबों रुपये मूल्य की श्रीराम शिलाओं के कथित रूप से गायब होने तक पहुंच गया है। उन्होंने भाजपा से जुड़े अपंजीकृत सहयोगियों की केवाईसी जांच कराने की भी मांग रखी। साथ ही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन कार्यों से संबद्ध रहे पदाधिकारियों की अवैध संपत्तियों की भी पड़ताल होनी चाहिए।