परमहंस आचार्य ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाने की मांग

परमहंस आचार्य ने कहा कि राम मंदिर केवल अयोध्या या भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सनातन समाज की आस्था का केंद्र है। इसलिए इसकी गरिमा, मर्यादा और पवित्रता को हर हाल में सुरक्षित रखना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि अनुभवी और प्रतिष्ठित संतों को ट्रस्ट में स्थान मिलेगा तो भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या अव्यवस्था की संभावना कम होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट में आजीवन सर्वोच्च सदस्य बनाए जाने से मंदिर के प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा और विश्वभर के श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट की नई नियुक्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए।