12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

परमहंस आचार्य ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाने की मांग

Ram Mandir Trust: जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट में पारदर्शी नियुक्तियों की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाने का भी आग्रह किया है।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Rakesh Mishra

Jul 12, 2026

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft

जगद्गुरु परमहंस आचार्य, राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ। फोटो- पत्रिका

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft अयोध्या। अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए ट्रस्टियों की नियुक्ति पूरी सावधानी और पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि राम मंदिर की गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाए जाने की मांग भी उठाई है। परमहंस आचार्य ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरे विश्व के सनातनियों की आस्था का केंद्र है।

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में किसी भी नई नियुक्ति से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति पैदा न हो। उन्होंने अपने पत्र में यह भी आग्रह किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, चंपत राय, अयोध्या के प्रमुख संत देवेंद्र प्रसादाचार्य तथा वैदेही वल्लभ शरण जैसे संतों को ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

इंडिया गठबंधन पर आरोप

परमहंस आचार्य ने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें ट्रस्ट को प्रभावित करने का प्रयास कर सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि अतीत में भी कुछ घटनाओं के जरिए राम मंदिर और सनातन परंपरा की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग ट्रस्ट में अपने समर्थकों को शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी आशंका को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि ट्रस्ट की सदस्यता केवल योग्य, विश्वसनीय और धर्मपरायण व्यक्तियों को ही दी जाए।

सनातन समाज की आस्था का केंद्र

परमहंस आचार्य ने कहा कि राम मंदिर केवल अयोध्या या भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सनातन समाज की आस्था का केंद्र है। इसलिए इसकी गरिमा, मर्यादा और पवित्रता को हर हाल में सुरक्षित रखना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि अनुभवी और प्रतिष्ठित संतों को ट्रस्ट में स्थान मिलेगा तो भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या अव्यवस्था की संभावना कम होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट में आजीवन सर्वोच्च सदस्य बनाए जाने से मंदिर के प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा और विश्वभर के श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट की नई नियुक्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

E20 Petrol: ई20 पेट्रोल पर छिड़ी बहस के बीच नितिन गडकरी ने कहा- नहीं खराब होता इंजन, माइलेज पर बताई पूरी सच्चाई

ये भी पढ़ें
Nitin Gadkari

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राम मंदिर

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 02:38 pm

Published on:

12 Jul 2026 02:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / परमहंस आचार्य ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाने की मांग

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Mandir Donation Scam: ‘चंपत राय की कोई गलती नहीं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है’, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर महंत कमल नयन दास का बड़ा दावा

Ayodhya Ram Mandir theft controversy
अयोध्या

अयोध्या में नृपेंद्र मिश्रा बोले-भगवान श्रीराम से देश की तरक्की और हर नागरिक के कल्याण की प्रार्थना

राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमिटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा बोले- भगवान राम के आदर्शों पर चलकर ही देश करेगा नई ऊंचाइयों को प्राप्त (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
अयोध्या

Ram Mandir: राम मंदिर में CEO के पद का चुनाव करने वाली समिति में कौन-कौन हैं? कितने साल का होगा सीईओ का कार्यकाल

ram mandir donation
अयोध्या

Ram Mandir Donation Dispute Row: चंपत राय के इस्तीफे के बाद खाली पड़े हैं 3 पद; ट्रस्ट की बैठक के बाद होगा चयन

ram mandir donation dispute row trust meeting will be held on july 22nd ayodhya
अयोध्या

Ram Mandir Donation Controversy: ‘चंपत राय ने रात के अंधेरे में मंदिर की ईंटे गायब कर दीं’, हिंदू धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे का चौंकाने वाला खुलासा

Ram Mandir Donation Controversy
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.