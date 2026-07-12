अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति का विरोध, रामदल के अध्यक्ष बोले- सरकार किसी भी तरह से दखल न दे

Ram Mandir Donation Dispute Row Case Update:अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ट्रस्ट द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद के लिए योग्यता मानदंड तय किए जाने के बाद संत समाज में आपसी मतभेद नजर आ रहा है। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्कि राम ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तुरंत पुनर्गठन की मांग की है।