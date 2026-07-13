राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस, यूपी सरकार से मांगी SIT की स्टेटस रिपोर्ट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में भी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में सरकार और प्रशासन द्वारा असली दोषियों को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब सभी की निगाहें अगले सोमवार को होने वाली सुनवाई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश की जाने वाली एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर टिकी हैं।