Ayodhya News: राम मंदिर CEO पद के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन, रिटायर्ड अफसरों में मची है होड़

इस दौड़ में कई जाने-माने चेहरे भी शामिल हो गए हैं। पूर्व IPS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर ने भी राम मंदिर के सीईओ पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। 58 वर्षीय अमिताभ ठाकुर उन प्रमुख लोगों में से एक हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने इस अहम पद के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों के बीच यह अहम जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है।