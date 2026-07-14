Ram Mandir Donation Scam: चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट को निजी कंपनी की तरह चलाया, अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में भड़के महंत धर्म दास

मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए महंत धर्म दास ने कहा कि दोनों आरोपियों ने ट्रस्ट के साथ निजी कंपनी जैसा व्यवहार किया और राम मंदिर के नाम पर आए चंदे में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की हैं। उन्होंने आक्रोश में कहा कि सभी को पता है कि इन लोगों ने जमकर लूट मचाई है। कागजी लिखा-पढ़ी में धोखाधड़ी (420) की गई, करोड़ों रुपये इधर-उधर किए गए और जमीन की खरीद-फरोख्त में भारी हेराफेरी हुई है।