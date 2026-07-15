राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत राजू दास बोले- सनातन आस्था पर चोट करने वालों को मिलेगा जवाब

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर सियासत लगातार तेज बनी हुई है। इसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है। महंत राजू दास ने कहा कि वह लंबे समय से विपक्ष की गतिविधियों को देख रहे हैं। उनके अनुसार, जिन लोगों का भगवान राम, राम मंदिर और धार्मिक आस्था से कोई संबंध नहीं है। वे आज चढ़ावे के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी मंदिर के लिए एक रुपया तक दान नहीं दिया। वे आज दान और चढ़ावे की बात कर रहे हैं।