चंपत राय पर एक और शिकायत, थाने के बाहर हुआ प्रदर्शन

रामजानकी मंदिर के महंत संत दास उर्फ राजेश सिंह मानव ने रामजन्मभूमि थाने में तहरीर देकर धार्मिक भावनाएं आहत करने और कथित जमीन खरीद मामलों की जांच की मांग की है। महंत संत दास ने अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया और चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे भी पुलिस को शिकायत सौंप चुके हैं।